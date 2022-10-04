российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 4 октября 2022, 09:26 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок на президентских выборах

Фото: www.whitehouse.gov

Президент США Джо Байден заявил, что будет баллотироваться на второй срок на выборах в 2024 году. Об этом сообщил телеканал NBC.

Глава государства в ходе беседы с проповедником Элом Шарптоном заговорил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что собирается сделать это снова.

Ранее Байден не делал точных заявлений о своем политическом будущем. При этом его сторонники неоднократно говорили о том, что демократ намерен выдвигаться на второй срок.

Наиболее вероятным соперником Байдена считается его предшественник Дональд Трамп. Несмотря на то, что миллиардер официально не подтверждал свое намерение участвовать в выборах, американские СМИ, поддерживающие демократов, усилили нападки на него, предполагая, что он может это сделать. В свою очередь Трамп пригрозил многомиллионными исками за фейковые новости о нем.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

Число погибших во Флориде выросло до 45 человек / «Я еще недостаточно эффективен»: Пригожин ответил, почему не попал под новые западные санкции / 10 компаний попали под санкции США за помощь в продаже иранской нефти / «Основным выгодополучателем являются США»: глава СВР сообщил о «западном следе» в подрыве «Северных потоков» / США готовы признать суверенитет тихоокеанских островов Кука и Ниуэ / Посольство РФ предупредило США о решимости защищать российский суверенитет / Во Флориде 17 человек стали жертвами урагана «Иен» / США фактически стали стороной украинского конфликта – Захарова

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, США,