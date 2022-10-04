Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок на президентских выборах

Президент США Джо Байден заявил, что будет баллотироваться на второй срок на выборах в 2024 году. Об этом сообщил телеканал NBC.

Глава государства в ходе беседы с проповедником Элом Шарптоном заговорил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что собирается сделать это снова.

Ранее Байден не делал точных заявлений о своем политическом будущем. При этом его сторонники неоднократно говорили о том, что демократ намерен выдвигаться на второй срок.

Наиболее вероятным соперником Байдена считается его предшественник Дональд Трамп. Несмотря на то, что миллиардер официально не подтверждал свое намерение участвовать в выборах, американские СМИ, поддерживающие демократов, усилили нападки на него, предполагая, что он может это сделать. В свою очередь Трамп пригрозил многомиллионными исками за фейковые новости о нем.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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