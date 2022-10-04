В Польше выступили за размещение у себя ядерного оружия США

Глава польской партии власти «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский во вторник, 4 октября, заявил, что поддержал бы решение о размещении на территории американского ядерного оружия, – сообщает Польское радио.

В интервью радиостанции Качиньский сказал: «Данный вопрос уже поднимался во время переговоров. Даже когда мы были в оппозиции, то поднимали этот вопрос с сенаторами США. Я поднимал этот вопрос недавно. Тогда ответ был опосредованный, и он не был положительным. Если у президента есть информация, которой у меня нет, что путь открыт, то я это полностью поддерживаю, считаю, что это очень хорошее решение. Посмотрим. Этой программой раньше пользовались несколько стран. Но сейчас только Турция, если я не ошибаюсь».

Как сообщает РИА Новости, ранее издание Gazeta Polska анонсировала интервью с президентом Польши Анджеем Дудой на тему участия республики в программе Nuclear sharing, в рамках которой европейские страны-члены НАТО размещают и хранят у себыя ядерное оружие США.

Варшава, Иван Бабурин

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