Премьер Индии призвал Зеленского прекратить боевые действия

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским во вторник, 4 октября, призвал главу Украины прекратить боевые действия, – сообают СМИ.

В сообщении пресс-службы главы кабмина Индии говорится: «Премьер-министр повторил свой призыв к скорейшему прекращению боевых действий и необходимости идти по пути диалога и дипломатии. Нарендра Моди заявил, что Индия готова внести свой вклад в мирное урегулирование ситуации на Украине. Глава правительства Индии отметил важность охраны ядерных установок, в том числе на Украине. Моди напомнил, что угроза ядерным объектам может иметь катастрофические последствия».

Напомним, ранее 22 сентября на заседании Совбеза ООН по Украине глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар призывал к немедленному прекращения боевых действий на Украине.

Нью-Дели, Иван Бабурин

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