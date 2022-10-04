Таможни между ДНР и Россией не будет уже на следующий день после подписания закона о вхождении в состав РФ

В министерстве доходов и сборов Донецкой Народной Республики во вторник, 4 октября, сообщили, что таможенного контроля на административной границе между ДНР и РФ не будет со следующего дня после подписания закона о вхождении республики в состав России.

В сообщении в Telegram-канале ведомства ДНР говорится: «В связи с ратификацией Договора между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта, государственная граница между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой приобретает статус административной границы между субъектами Российской Федерации с 00:00 часов дня, следующим за днем подписания Президентом Российской Федерации соответствующего Закона».

«Таким образом, со следующего дня после подписания закона о вхождении в состав России, таможенный контроль и таможенные операции в пунктах пропуска через административную границу осуществляться не будут», – сообщили в министерстве доходов и сборов ДНР.

Донецк, Иван Бабурин

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