Официальный представитель председателя Генеральной Аассамблеи ООН Полина Кубиак во вторник, 4 октября, заявила, что чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН по запросу Албании и Украины о референдумах прошедших в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях возобновится в понедельник, 10 октбяря, – сообщают СМИ.

Кубиак, в частности, сказала: «Генеральная Ассамблея возобновит 11-ю чрезвычайную специальную сессию в понедельник, 10 октября, в 15.00 (22.00 мск). Это будет 12-е пленарное заседание чрезвычайной специальной сессии. Возобновления сессии попросили постоянные представители Украины и Албании. Сессия была запрошена после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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