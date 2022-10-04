Германия окончательно отвергла требования Польши о репарациях за Вторую Мировую войну

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау во вторник, 4 октября, заявила, что Берлин ни при каких обстоятельствах не будет выплачивать Варшаве репарации за Вторую мировую войну, – сообщает Bild.

Бербок после переговоров с польским коллегой в Варшаве по теме репараций сказала: «Вопрос репараций, как вы знаете, с точки зрения немецких властей, закрыт».

Збигнев Рау со своей стороны выразил надежду на то, что позиция Германии может измениться.

Напомним, что в понедельник, 3 октября, глава МИД Польши направил ноту Германии о военных репарациях в размере 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов).

Варшава, Иван Бабурин

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