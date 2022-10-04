Вашингтон пообещал Киеву очередной пакет военной помощи

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора во вторник, 4 октября, сообщил Владимиру Зеленскому о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере 625 млн. долларов, в том числе РСЗО HIMARS, артиллерию и бронемашины, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-служба Белого дома, опубликованного по итогам беседы лидеров двух стран, говорится: «Президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Поддержка включает предоставление сегодня нового пакета помощи на цели обеспечения безопасности объемом 625 млн долларов. В новый пакет вошли дополнительные вооружения и оборудование, в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, бронетехника».

Вашингтон, Иван Бабурин

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