В Пентагоне рассказали, что войдет в новый пакет военной помощи Украине

В министерстве обороны США во вторник, 4 октября, рассказали, что в новый пакет военной помощи Украине стоимостью 625 миллионов долларов войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерийские орудия, гаубицы, десятки тысяч единиц боеприпасов к ним, – сообщают СМИ.

В Пентагоне сообщили, что в пакет военной помощи Киеву вошли: «Четыре РСЗО HIMARS с боеприпасами, 16 гаубиц калибра 155 миллиметра, столько же 105-миллиметровых орудий, 200 бронированных внедорожников MaxxPro MRAP, противопехотные мины Claymore, тысяча 155-милимметровых выстрелов для дистанционного разминирования и снаряжение для постановки заграждений, 75 тысяч 155-милимметровых артиллерийских снарядов, 500 управляемых снарядов того же калибра, 300 тысяч мин для 120-милимметровых минометов, 200 тысяч патронов для стрелкового оружия».

Следует отметить, что с февраля текущего года Вашингтон направил Киеву военной помощи на сумму более 16,8 миллиарда долларов.

Вашингтон, Иван Бабурин

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