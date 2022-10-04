Миссия ООН пока не может посетить СИЗО в Еленовке, которую обстреляли украинские неонацисты из американских РСЗО

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик во вторник, 4 октября, заявил, что из-за отсутствия гарантий безопасности Международная организация пока не имеет возможности отправить миссию для расследования ситуации с обстрелом СИЗО в Еленовке (ДНР), где находились украинские военнопленные, – сообщают СМИ.
Представитель генсека ООН, в частности, сказал: «Мы не можем отправить миссию без получения всех гарантий безопасности и решения логистических вопросов, но прежде всего, необходимы гарантии безопасности. Мы должны получить гарантии от всех сторон».
Напомним, о том, что миссия ООН готовится посетить Еленовку для прояснения всех деталей обстрела СИЗО, было заявлено еще 7 сентября.
Нью-Йорк, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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