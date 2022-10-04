Директор МАГАТЭ планирует посетить Киев и Москву

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) во вторник, 4 октября, сообщило, что генеральный директор организации Рафаэль Гросси на этой неделе посетит Киев, после чего прибудет с визитом Москву для продолжения консультаций по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

В опубликованном заявлении МАГАТЭ говорится: «Гендиректор Рафаэль Гросси посетит Киев, а затем – Москву позже на этой неделе, чтобы продолжить консультации, нацеленные на скорейшее согласование и создание зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС».

Вена, Иван Бабурин

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