Вашингтон готов к переговорам с Северной Кореей без предварительных условий

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге во вторник, 4 октября, заявила, что власти США готовы к диалогу с КНДР без предварительных условий,

Комментируя недавние ракетные испытания КНДР, пресс-секретарь Белого дома сказала: «Невзирая на проводимые Пхеньяном ракетные пуски, Соединенные Штаты Америки, сохраняют позицию по этому вопросу – дипломатия и диалог. Это остается прежним, позиция не изменилась. Власти США по-прежнему готовы участвовать в серьезной и последовательной дипломатической работе, чтобы добиться ощутимого результата в этом направлении. Мы по-прежнему готовы встречаться с КНДР без предварительных условий».

«Нашей целью остается полная денуклеаризация Корейского полуострова», – заявила также в ходе брифинга Карин Жан-Пьер.

Отметим, что ранее сегодня, 4 октября, в КНДР был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты, которая упала в акватории Тихого океана, пролетев над Японией.

Вашингтон, Иван Бабурин

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