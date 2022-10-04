Белый дом подтвердил намерение Байдена баллотироваться в президенты США

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге во вторник, 4 октября, заявила, что подтверждает намерение президента США Джо Байдена переизбираться на второй срок в 2024 году, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома сказала: «Я просто повторю, что много раз говорил президент, что я много раз говорила – президент намерен баллотироваться».

Напомним, ранее сегодня телеканал NBC сообщил, что Джо Байден заявил о своем намернии баллотироваться на выборах в 2024 году. Глава государства в ходе беседы с проповедником Элом Шарптоном заговорил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что собирается сделать это снова.

Вашингтон, Иван Бабурин

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