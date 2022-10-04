Пентагон: Наши боеприпасы, переданные Киеву, позволяют доставать до Крыма

Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер на брифинге в Пентагоне во вторник, 4 октября, заявила, что предоставленные Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним позволяют поражать любые цели, в том числе, в Крыму, – сообщает ТАСС.

Отвечая вопрос о возможности поставок Киеву оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS (Army Tactical Missile System) Купер сказала: «Что касается этих средств, мы оцениваем, каковы существуют потребности на поле боя. Согласно нашим оценкам, с помощью уже имеющихся у них систем GMLRS на HIMARS, дополнительное количество которых мы предоставим в новом пакете военной помощи, они могут достичь большинства целей на поле боя. Они могут достичь большинства целей, в том числе в Крыму».

Вашингтон, Иван Бабурин

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