Пентагон заверил военных-трансгендеров в том, что все в одной команде

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга во вторник, 4 октября, обратился со словами поддержки в адрес трансгендерных американских военных в американской армии, – сообщает РИА Новости.

Сообщается, что в ходе брифинга журналист попросил пресс-секретаря американского минобороны обратиться к военным-трансгендерам, у которых нет уверенности в их будущем в рядах вооруженных сил.

В ответ на просьбу представителя СМИ Райдер заявил: «Вот что бы я сказал военнослужащим-трансгендерам как офицер ВВС США и служащий в минобороны: если на вас форма и вы рядом со мной, и если мы будем сражаться, то мы будем сражаться вместе. Вы – из моей команды, я – из вашей команды».

Вашингтон, Иван Бабурин

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