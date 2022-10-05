Путин поручил правительству принять ЗАЭС в федеральную собственность

Президент России Владимир Путин в среду, 5 октября, подписал указ «Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области», согласно которому Запорожская АЭС переходит в собственнсть Российской Федерации.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «В соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального конституционного закона от 4 октября 2022 г. № 7-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Запорожской области» постановляю: Наделить акционерное общество «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» статусом эксплуатирующей организации в области использования атомной энергии, которая осуществляет собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по эксплуатации и выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции».

Также указом президента России дано поручение правительству РФ «обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности».

Следует отметить, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси запланировал поездку в Киев и Москву с целью обсудить вопросы безопасности на Запорожской АЭС.

Ранее сегодня замглавы МИД России Сергей Вершинин, в частности, сообщил: «Я подтверждаю, что он (Гросси,– прим. ред.) собирается приехать в Киев, а потом в Москву, это будет уже в ближайшие дни. Ранее он выдвинул несколько идей, которые сейчас обсуждаются экспертами, а именно: ядерная безопасность, исключение обстрелов объекта, которые ведет украинская сторона, и нормальное функционирование станции, которая сейчас находится на территории России».

Москва, Иван Бабурин

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