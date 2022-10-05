Завершено разминирование мариупольского аэропорта

Глава правительства Донецкой Народной республики (ДНР) Виталий Хоценко в среду, 5 октября, заявил, что завершено разминирование аэропорта в Мариуполе, начались работы по проектированию, в ближайшие два года воздушная гавань будет готова к запуску, – сообщает РИА Новости.

В своем Telegram-канале Хоценко написал: «Терминал был сильно разрушен обстрелами со стороны Украины. Специалисты ведут обследование зданий, чтобы определить степень того, что может быть восстановлено, а какие объекты необходимо отстраивать заново. На сегодняшний день – спасибо саперам – полностью завершены работы по разминированию, начато проектирование. Следующим шагом является начало строительства, в рамках которого также будут модернизированы взлетные полосы».

Ранее премьер ДНР сообщал, что терминал аэропорта Мариуполя планируется восстановить до конца 2023 года.

Донецк, Иван Бабурин

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