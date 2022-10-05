Глава МАГАТЭ проведет консультации после указа Путина о вхождении ЗАЭС в собственность России

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) после выхода указа президента России о переходе Запорожской АЭС в федеральную собственность РФ в среду, 5 октября, заявили, что генеральный директор агентства Рафаэль Гросси во время предстоящих визитов в Киев и Москву проведет консультации с «соответствующими органами власти», – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ, говорится: «Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил, что проведет консультации с соответствующими органами власти после появившихся сегодня сообщений о том, что Россия планирует контролировать работу Запорожской атомной электростанции на Украине».

Женева, Иван Бабурин

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