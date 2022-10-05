Обозреватель французской газеты Causeur Шарль Ройзман в среду, 5 октября, в своей публикации написал, что президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями о России показал себя авантюристом с исключительной болезненностью своей психики, – сообщает РИА Новости.

Шарль Ройзман в своей публикации, в частности, пишет: «Зеленский – авантюрист, который отказывается от дипломатии и диалога. Он хочет развязать войну и втянуть в нее весь мир».

«Ранее глава государства заявил, что будет вести переговоры с Москвой об урегулировании конфликта «только после смены ее руководства. При этом в России неоднократно подчеркивали готовность найти мирное решение кризиса», – говорит французский журналист и добавляет: «Разве этими словами он не признал исключительную болезненность своей психики? Приходится признать: за этими словами стоит нарциссическая мания величия актера, который нашел главную роль своей жизни, вдохновившись геополитикой международного соперничества и духом времени, благоприятствующим коллективному безумию».

Париж, Иван Бабурин

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