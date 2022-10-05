В Сирии наблюдается рост активности боевиков в зоне ответственности США

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров в среду, 5 октября, заявил, что опекаемые США боевики в Сирии наращивают активность, что говорит о неспособности американцев контролировать обстановку в оккупированной зоне.

Генерал-майор Егоров, в частности, сообщил, что «4 октября в 18.30 мск. группа перемещавшихся на пикапе террористов предприняла попытку прорыва с территории зоны, обстреляв при этом опорный пункт Сирийской Арабской Армии из крупнокалиберного пулемета. Огневым воздействием сирийских правительственных подразделений попытка прорыва была пресечена, нападавшие скрылись на оккупированной США территории. В результате боестолкновения один сирийский военнослужащий получил ранение»

Также замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии обратил особое внимание на то, что «опекаемые США незаконные вооруженные формирования наращивают свою активность. С 1 августа 2022 года зафиксировано уже восемь обстрелов позиций правительственных сил. Это свидетельствует о неспособности американского командования контролировать обстановку в оккупированной вооруженными силами США зоне».

Дамаск, Иван Бабурин

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