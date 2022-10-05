Греция вслед за Польшей заговорила о выплате Германией репараций

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в Варшаве после встречи со своим польским коллегой Збигневом Рау в среду, 5 октября, заявил, что вопрос о выплате Германией Греции репараций за военные преступления в годы двух мировых войн остается открытым, – сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Греции.

Отвечая на вопрос о военных репарациях, о которых Греция ставила ранее перед Германией, Дендиас сказал: «Для греческого правительства и греческого общества этот вопрос остается открытым, и его решение, которое в первую очередь является вопросом принципа, я думаю, будет выгодно для всех вовлеченных стран и ЕС в целом».

Как сообщает ТАСС, в июле 2022 года глава греческого МИДа после переговоров с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок заявлял, что «вопрос немецких репараций остается открытым, а его урегулирование будет взаимовыгодным для обеих стран и значительно улучшит греко-германские отношения».

Следует отметить, что Государственное казначейство Греции подсчитало, что долг Германии Греции составляет от €269 млрд. 547 млн. до €309 млрд. 499 млн. При этом греческое Казначейство отметило, что не включило требования компенсации за гибель людей или их инвалидность.

Варшава, Иван Бабурин

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