Москва рекомендует Западу воздержаться от поставок Киеву дальнобойного оружия

Руководитель делегации России на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов в среду, 5 октября, заявил, что США и НАТО следует воздержаться от поставок дальнобойного оружия Украине, – сообщается на сайте МИД РФ.

Гаврилов в ходе своего выступления, в частности, сказал: «По данным издания Politico, Вашингтон без огласки поставлял Киеву высокоскоростные противорадиолокационные ракеты. Быть может, «под шумок» уже передано и дальнобойное оружие? Не рекомендовали бы вашингтонским стратегам идти по пути эскалации ситуации на наших южных границах. Решительно предостерегаем от поставок ВСУ тяжелого и дальнобойного оружия, которые неизбежно вынудят нас принимать адекватные ответные меры. Ошибка США и НАТО может привести к катастрофическим последствиям для Европы».

Также российский дипломат заявил о юридической ничтожности заявлений Запада о поставках вооружений Украине в рамках ее права на самооборону.

«О какой самообороне может идти речь, если украинские военачальники говорят о возможности нападения на объекты в глубине России? Заместитель помощника министра обороны США Купер уже открыто говорит о том, что системы HIMARS и боеприпасы к ним позволяют украинским военным наносить удары по Крыму. Все это может привести к расширению зоны вооруженного конфликта на Европу и создать реальные условия для прямого столкновения между Россией и Североатлантическим альянсом», – заявил представитель России на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене.

Вена, Иван Бабурин

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