Трамп: Мир смеется над США

Экс-президент США Дональд Трамп на конференции сторонников в городе Майами в среду, 5 октября, заявил, что Соединенные Штаты стали насмешкой для мира, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления перед сторонникам Трамп сказал: «Мир смеется над нами, смотрит на нас с насмешкой. А для мира необходимо, чтобы США сохранили американскую мечту, которую, среди прочего, разрушает нынешняя администрация во главе с Джо Байденом.».

«У нашей страны проблемы. Мужчины участвуют в женских соревнованиях в качестве персон в мужском теле, учителя преподают детям трансгендерную повестку. Действия нынешней администрации нездоровы. Все, что мы ценим, было передано нам от предков, которые тяжело трудились и страдали, жертвовали ради нашего будущего и свободы. Перед этими людьми, которых мы так любим, нам нужно извиниться за то, что произошло с нашей страной, они бы ее не узнали», – заявил Трамп.

Бывший президент США также раскритиковал администрацию Джо Байдена за просьбы Вашингтона к странам ОПЕК относительно сокращения добычи нефти.

«То, что они делают, – это просто сумасшествие. Мы умоляем Венесуэлу, мы умоляем Саудовскую Аравию, мы умоляем всех о нефти, когда у нас под ногами больше, чем у кого бы то ни было. Американским властям необходимо добывать нефть на территории США, вместо того чтобы закупать ее у сторонних поставщиков», – заявил Дональд Трамп, имея ввиду то, накануне прошедшего в среду, 5 октября, заседания ОПЕК+ администрация Байдена пыталась отговорить участников организации от решения снизить объемы добычи нефти.

Вашингтон, Иван Бабурин

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