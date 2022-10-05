СМИ: В Белом доме считают возможным захват Крыма Украиной

В Администрации Джо Байдена считают, что Вооруженные силы Украины в состоянии захватить Крым в случае продолжения успешного контрнаступления в Херсонской области, – сообщает ТАСС со ссылкой на британское издание The Daily Telegraph.

Издание со ссылкой на американских военных чиновников высокого ранга пишет: «Захват Крыма Украиной теперь вполне возможен, это нельзя сбрасывать со счетов. Нынешние темпы продвижения украинских войск в Херсонской области обнадеживают».

Вашингтон, Иван Бабурин

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