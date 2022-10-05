Россия будет защищать Крым как неотъемлемую территорию

Посол РФ в США Анатолий Антонов в среду, 5 октября, заявил, что Россия будет защищать Крым и новые территории, как неотъемлемую часть страны, – сообщает «1 канал».

В эфире «1 канала» российский посол сказал: «Твердо убежден, что мы будем защищать наш Крым и новые территории как неотъемлемую часть нашей страны. В этом наши действия будут непреклонны. Эту мысль представители России пытаются донести до американских собеседников. Сегодняшний кризис после присоединения этих четырех новых территорий приобретает другое содержание, потому что начинают бить по нашей территории, что абсолютно неприемлемо, и бьют американским оружием».

Напомним, что накануне зампомощника американского министра обороны Лора Купер заявила, что управляемые реактивные снаряды GMLRS к системам HIMARS, поставленным Украине Штатами, способны до целей в Крыму.

Москва, Иван Бабурин

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