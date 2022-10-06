Тель-Авив начал готовиться к боевым действиям на границе с Ливаном

Министр обороны Израиля Бени Ганц в четверг, 6 октября, дал указание военным структурам страны готовиться к росту напряженности на границе с Ливаном, включая как оборонительные, так и наступательные сценарии, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-службы минобороны Израиля говорится: «Министр обороны Бени Ганц провел сегодня совещание по оценке ситуации совместно с начальником Генштаба Армии обороны Израиля, генеральным директором министерства обороны и главой оперативного управления. В свете развития событий вокруг переговоров о морской границе с Ливаном министр Ганц в ходе встречи дал указания оборонным структурам готовиться к любому сценарию, при котором произойдет рост напряженности на северном направлении, включая оборонительную и наступательную готовность».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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