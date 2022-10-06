В Белоруссии заявили о растущих рисках для безопасности страны

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин на брифинге в четверг, 6 октября, заявил, что в связи с конфликтом на Украине видит риски для военной безопасности страны.

Согласно сообщению пресс-служба оборонного ведомства, Хренин в ходе брифинга сказал: «На сегодняшний день спровоцированный Западом конфликт в Украине также несет риски и вызовы военной безопасности для нашего государства. Даже несмотря на то, что белорусы не воюют с Украиной.

«Дополнительным фактором, оказывающим негативное влияние на состояние национальной безопасности республики, является наращивание и ужесточение Западом информационной кампании против государства во всех жизненно важных сферах. Особенно – идеологической, социальной, культурной и информационной. В связи с этим ожидается усиление широкомасштабного, многовекторного воздействия на сознание и мировоззрение населения с целью подрыва государственной идеологии, разрушения существующей вертикали власти и формирования негативного восприятия России и Беларуси», – заявил министр обороны Белоруссии.

Минск, Иван Бабурин

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