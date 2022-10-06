Норвегия запретила заходить в свои порты российским рыбакам

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт на пресс-конференции по безопасности норвежских портов в четверг, 6 октября, заявила, что власти королевства ограничили доступ в порты российским рыболовным судам, – сообщают СМИ.

На пресс-конференции Хюитфельдт сказала: «Норвегия ужесточает контроль за российскими рыболовецкими судами. Правительство решило, что российские рыболовные суда будут заходить только в Киркенес, Тромсё и Ботсфьорд. Все суда, прибывающие в эти порты, должны быть проверены».

Следует напомнить, что Евросоюз в начале апреля в рамках пятого пакета санкций запретил судам под российским флагом заходить в порты ЕС. Такие же санкции ввели и некоторые не входящие в ЕС страны. Норвегия присоединилась к санкциям 7 мая, но тогда ограничение не касалось рыболовецкого флота.

Осло, Иван Бабурин

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