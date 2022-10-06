Медведев дал оценку антироссийским санкциям и их последствиям для России, Запада и всего мира

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в четверг, 6 октября, назвал очередной пакет антироссийских санкций «восьмым кругом ада» и идиотской затеей.

В своем телеграм-канале Медведев Написал: «Адские санкции» пошли на восьмой круг. Как известно, кругов в аду девять. Так что резервы еще есть. Пусть наши враги беснуются дальше. Ведь уже давно понятно, что наматывать эти круги без особого вреда для «назначенного грешника» – дело пустое. И дорогостоящее. Во что вылилась эта идиотская затея бывших партнеров на сегодня?»

Замглавы российского Совбеза также оценил последствия санкций для России, для Запада и для всего мира.

«Для России. С самого начала специальной военной операции Запад начал последовательно палить по нашей стране из многоствольной санкционной РСЗО. Наши неумные оппоненты никак не могут понять простой вещи: Россия давно живет в условиях ограничений и хорошо научилась адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам. Наша экономика демонстрирует весьма приличную жизнеспособность… В общем, «порвать в клочья» нашу экономику у Запада в очередной раз не получилось. Главное – у России есть не только необходимый запас прочности, но и все возможности для дальнейшего развития», – заявил Медведев.

Что касается последствий санкционный политики для самого Запада, российский политик навал это «выстрелом в собственную задницу».

«Поначалу наши враги отчаянно колотили себя в грудь. Убеждали своих граждан и весь мир, что легко обойдутся без российских нефти, газа, удобрений, лекарств и зерна. Без покупателей на свои бургеры, одежду, косметику, автомобили и интернет-сервисы. Сейчас осознали, что их санкции – это членовредительство. Типичный самострел в собственную задницу. Резко дорожают бензин, продукты, коммунальные услуги. Люди от отчаяния выходят на митинги. Политики беспомощно разводят руками. Твердят красивые слова – вроде как «за демократию надо платить». Не отвечая, правда, на вопрос, на кой хрен нужна такая «демократия».

«Для всего мира. Итог печальный. Своими маниакальными санкциями Запад добился лишь одного – стремительного разрушения всей архитектуры мировой торговли в том виде, в каком она развивалась рекордными темпами последние полвека. Частная собственность больше не священна, торговые контракты не обязательны, валюта расчётов не средство платежа. Подорваны глобальные цепочки поставок. Западные аналитики ожидают замедления экономического роста всех развитых стран. Уже в ближайшие 12 месяцев Европе грозит наступление рецессии. При этом следует оговориться, что для главного поджигателя гибридной войны против России – США – итоги будут менее катастрофическими. Но и там хорошо понимают, к каким тяжелейшим последствиям ведут действия их дряхлеющего президента», – отметил Медведев.

Что касается дальнейших перспектив, Дмитрий Медведев заявил, что «иллюзий нет. Запад намерен идти против России до конца. Вводить против нее все новые бессмысленные ограничения, надеясь, как и все последние годы, все же максимально подорвать экономику России. Разлет осколков от такого неизбирательного применения санкционного оружия – по всем странам мира и ни в чем не повинным людям. Между тем без нормальной международной торговли хаос и нищету ощутят в самых разных уголках планеты. Однако к благоразумию наших врагов на Западе взывать бесполезно. И не нужно».

«Врагов надо заставить просить о пощаде в проигранном экономическом сражении. И завершать его их полной и безоговорочной капитуляцией», – заявил заместитель председателя Совета безопасности России.

Москва, Иван Бабурин

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