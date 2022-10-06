Киев попросил Тбилиси передать Саакашвили «на время»

Адвокат Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе в четверг, 6 октября, заявил, что Киевский суд вынес постановление о временной передаче Украине экс-президента Грузии, отбывающего сейчас наказание, – сообщает ТАСС.

Сообщается, что адвокат Саакашвили сказал: «Киевский суд на сегодняшнем заседании вынес постановление о временной передаче Саакашвили украинской стороне для проведения следственных мероприятий. Я тут же хочу сказать, что дело, которое рассматривает киевский суд, не касается его ареста и заключения в Грузии. Это дело касается внутриукраинских событий времен Порошенко».

Москва, Иван Бабурин

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