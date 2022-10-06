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Четверг, 6 октября 2022, 21:11 мск

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В МИД Литвы заявили об «освобождении от Китая»

Фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в Вильнюсе на форуме, проводимом Торговой палатой США в четверг, 6 октября, заявил, что его страна освободилась от Китая, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава латвийской дипломатии заявил: «Мы являемся государством, которое можно назвать свободным от Китая. Полагаю, что в ближайшей или средней перспективе, скажем, к 2030 году, это станет нашим преимуществом».

Следует напомнить, что в 2021 году в Вильнюсе открылось представительство Тайваня, в ответ на что Китай выступил против таких действий и понизил свой дипломатический статус в Литве до представительства.

Вильнюс, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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