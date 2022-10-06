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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 6 октября 2022, 21:12 мск

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Французскому послу заявили, что поставки вооружений Киеву противоречит заявлениям Парижа о мирном урегулировании конфликта

Посол Франции в Москве Пьер Леви в четверг, 6 октября, был вызван в МИД России, где ему было заявлено об угрозах из-за увеличения поставок вооружений Украине, – сообщается на сайте российского МИДа.

В сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России, говорится: «6 октября в МИД России был вызван посол Французской Республики в РФ Пьер Леви. Заместителем министра иностранных дел РФ Грушко были даны принципиальные оценки военно-технической поддержки Украины со стороны Франции и других стран Запада. С российской стороны было указано на угрозы, возникающие вследствие увеличения поставок вооружений и техники киевскому режиму, наращивания учебно-тренировочных программ по подготовке украинских военных. Сделан особый акцент на том, что эта линия противоречит звучащим из Парижа заверениям официальных лиц об их заинтересованности в мирном урегулировании на Украине».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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