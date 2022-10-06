Кремль: Заявление Зеленского – это призыв к мировой войне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по, заявил, что это призыв к мировой войне, – сообщают СМИ.

Официальный представител Кремля, в частности, сказал: «На призыв Зеленского о превентивном ударе по России должны обратить внимание все страны мира. Его заявления – ничто иное, как призыв к началу мировой войны. На эти высказывания должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Именно Вашингтон и Лондон фактически руководят деятельностью Киева, и поэтому несут ответственность за слова Зеленского».

Отметим, что ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи заявил, что НАТО должно нанести «превентивные» удары по России.

В ходе своего выступления Зеленский сказал: «Что должно делать НАТО? Исключать возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот – ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты так, ну, вот держи от нас!» Пересмотреть применение своего давления, порядок применения. Я считаю, что руководитель России очень любит сам свою жизнь. И, думаю, он понимает, что после применения ядерного оружия он не сможет больше сохранить ее. Я в этом уверен».

Москва, Иван Бабурин

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