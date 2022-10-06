Медведев о заявлении Зеленского: Этому идиоту надо сделать превентивную трепанацию черепа

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в четверг, 6 октября, предложил сделать президенту Украины «превентивную трепанацию черепа» в ответ на его призывы к западным странам нанести по России превентивный удар.

В своем Telegram-канале Медведев написал: «Зеленский заявил о необходимости превентивных ядерных ударов по России. Этому идиоту вежливые психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил ещё больших бед для своего народа и всех остальных.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по, заявил, что это призыв к мировой войне.

«Его заявления – не что иное, как призыв к началу мировой войны», – заявил официальный представитель Кремля

Отметим, что ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи заявил, что НАТО должно нанести «превентивные» удары по России.

Москва, Иван Бабурин

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