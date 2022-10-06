В госдепе заявили, что США не планируют новых размещений ядерного оружия в Европе

Заместитель главы пресс-службы госдепартамента США Ведант Патель на брифинге в четверг, 6 октября, заявил, что Соединенные Штаты не планируют размещать ядерное оружие в странах, принятых в НАТО после 1997 года,– сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос в ходе брифинга, Патель сказал: «Мы не в курсе, чтобы эта тема поднималась в ходе переговоров. Но я могу сказать, что США не планируют размещать ядерное оружие на территории стран-членов НАТО, присоединившихся после 1997 года. Нам неизвестно об обсуждении с Польшей планов по размещению на ее территории ядерного оружия».

Вашингтон, Иван Бабурин

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