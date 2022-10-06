Пентагон извлекает «полезные уроки» из конфликта на Украине

Начальник штаба сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл, выступая на конференции, организованной еженедельником Defense News в четверг, 6 октября, заявил, что Пентагон извлекает для себя полезные уроки из специальной военной операции (СВО) России на Украине, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления американский военачальник сказал: «Мы смотрим на Украину и проверяем, верна ли наша доктрина, правильна ли наша организация армии, верны ли наши приоритеты в области модернизации. Что еще более важно понять – верны ли наши программы, касающиеся личного состава, есть ли у нас те люди, которые нужны. Мы видим важность использования в бою сержантского состава. Мы учитываем то, как нам необходимо действовать на поле боя в будущем. Мы извлекаем из этого некоторые очень хорошие уроки».

Генерал Макконвилл также отметил, что минобороны США в свое время получило много ценной информации, изучая арабо-израильский конфликт 1973 года и ход войны во Вьетнаме.

Вашингтон, Иван Бабурин

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