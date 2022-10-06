Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в России будет создан Центр мобилизационной подготовки Главного управления специальных программ президента РФ.

В документе от 3 октября, опубликованном в четверг, 6 октября, на официальном интернет-портале правовой информации, говорится: «Создать федеральное казенное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр мобилизационной подготовки Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации» (далее – учреждение). Основной целью деятельности учреждения является образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации».

В распоряжении также говорится, что в шестимесячный срок следует «утвердить устав учреждения; обеспечить государственную регистрацию учреждения и осуществление мероприятий по организации функционирования учреждения; обеспечить передачу учреждению в безвозмездное пользование помещений (зданий), необходимых для его функционирования и находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, подведомственных ГУСП».

Москва, Иван Бабурин

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