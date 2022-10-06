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Пятница, 7 октября 2022, 00:31 мск

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Представитель генсека ООН, комментируя Зеленского, заявил о неприемлемости «даже дискуссии» о ядерном конфликте

Фото: Здание ООН в Нью-Йорке (www.un.org)

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик комментируя заявление президента Украины Зеленского о «превентивном ударе по России», заявил, что позиция Организации о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте остается прежней, – сообщает РИА Новости.

Отвечая на просьбу прокомментировать слова Владимира Зеленского, представитель Антониу Гутерриша сказал: «Что касается любых замечаний, касающихся применения ядерного оружия, я хотел бы отослать вас к тому, что генеральный секретарь уже сказал по этому вопросу. Его позиция не изменилась. Антониу Гутерриш 22 сентября в СБ ООН сказал, что идея ядерного конфликта, некогда немыслимая, стала предметом дискуссий, это само по себе совершенно неприемлемо».

Ранее в четверг, 6 октября, Владимир Зеленский, в ходе выступления в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести «превентивные удары по РФ, а не ждать ядерных ударов России».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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