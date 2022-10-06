Меркель призвала не относиться к словам Москвы как к «блефу»

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе выступления на церемонии по случаю 77-летия газеты Süddeutsche Zeitung в Мюнхене, призвала не относиться к словам Москвы как к «блефу», – сообщает немецкое издание Stern.

В ходе своего выступления Меркель сказала: «К заявлениям из Москвы нужно относиться серьезно, а не классифицировать их с самого начала как блеф».

Кроме того, бывший канцлер Германии заявила, что «длительный и прочный мир в Европе может быть достигнут лишь при привлечении и участии России. И пока нам не удастся это в действительности сделать, холодная война не окончена по-настоящему».

Берлин, Иван Бабурин

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