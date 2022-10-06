Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи с лидерами Турции и Армении в Праге в четверг, 6 октября, заявил, что мирный договор между Баку и Ереваном может быть подписан до конца текущего года, – сообщает РИА Новости.

Президент Азербайджана, в частности, сказал: «В случае доброй воли со стороны Армении мирный договор может быть подписан до конца года. Думаю, что если в ближайшее время будет принято решение, рабочие группы двух стран начнут работу над текстом мирного договора, мы сможем достичь соглашения к концу года».

«Ни у Армении, ни у Совета Европы нет вопросов относительно пяти принципов, провозглашенных азербайджанской стороной. Имеется ввиду: взаимное признание суверенитета, нерушимости международных границ и политической независимости друг друга; взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий; воздержание от угроз безопасности друг друга в межгосударственных отношениях; делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений; открытие транспорта и коммуникаций и сотрудничество в других областях», – заявил Ильхам Алиев.

Прага, Иван Бабурин

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