Член палаты представителей конгресса США от республиканской партии Крис Стюарт заявил, что дальнейшие траты на помощь Киеву выглядят «бессмысленно», – сообщает Fox News.

В своей колонке, опубликованной в Fox News, Стюарт написал: «Пришло время для ответов на ряд критически важных вопросов, касающихся нарастающего объема помощи Киеву, включая конечную цель этой поддержки. Без ответов на них дальнейшие траты выглядят безответственно».

«Конгресс не может продолжать бесконечно финансировать Украину без понимания стратегии Байдена по завершению военных действий. Байден продолжает давать миллиарды на помощь Украине, но у него нет стратегии, как предотвратить конфронтацию с Россией», – отметил американский политик.

Вашингтон, Иван Бабурин

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