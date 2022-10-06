Алиев и Эрдоган через радио «Свобода»* передали «привет» Соросу

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган с Ильхамом Алиевым в Праге, общаясь с представителями СМИ после переговоров, назвали журналистку Радио «Свобода»* «соросовкой» и сказали, что «нельзя этим заниматься», – сообщают телеграм-каналы.
На видео, разошедшемся по телеграм-каналам, видно, как общаются Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган и журналистка Радио «Свобода». В ходе беседы, узнав, что журналистка представляет радио «Свобода»*, Ильхам Алиев говорит турецкому лидеру: «Ааа, это соросовцы».
Услышав это, Эрдоган говорит журналистке: «Девочка, так нельзя. Не надо этим заниматься!»
В ответ на возражения журналистки, что она не является сотрудницей Сороса, президент Азербайджана говорит девушке: «Привет от меня Соросу!»
*Организация признана в России иностранным агентом, деятельность которой в России нежелательна
Прага, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube