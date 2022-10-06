Рамзан Кадыров поздравил Путина с 70-летием

Глава Чеченской республики Рамазан Кадыров в пятницу, 7 октября, поздравил с 70-летием президента России Владимира Путина.

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Сегодня нашему всенародному лидеру, одному из самых влиятельных и выдающихся личностей современности, патриоту номер один в мире, Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину исполняется 70 лет! Мы встречаем эту значимую дату с особой теплотой и воодушевлением».

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«От себя лично и от имени всего чеченского народа я искренне поздравляю Президента России Владимира Путина с 70-летним юбилеем! Желаю ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в служении нашей великой Родине – России!», – говорит глава Чечни в своем поздравлении Владимира Путина.

Грозный, Иван Бабурин

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