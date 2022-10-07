Минобороны Белоруссии: Республика в состоянии мобилизовать полмиллиона подготовленных человек

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на встрече с журналистами в пятницу, 7 октября, заявил, что при необходимости в вооруженные силы республики может быть привлечен ресурс в 500 тысяч военнообязанных, – сообщили в пресс-службе белорусского минобороны.

В оборонном ведомстве со ссылкой на слова главы минобороны сообщили: «Военное ведомство при необходимости может выставить ресурс в 500 тыс. военнообязанных, и речь идет о подготовленном резерве. Мобилизационные сборы с военнослужащими запаса носят постоянный характер и за последние 20 лет через мобилизационные сборы прошли 130 тыс. человек. 60% белорусской армии – контрактники. В Беларуси нет необходимости создавать контрактную армию».

«Министр обороны анонсировал поступление в войска ряда новинок – это ракетные комплексы «Искандер», системы ПВО С-400, а в октябре состоится презентация боевых беспилотных комплексов», – отметили в пресс-службе минобороны Белорусии.

Минск, Иван Бабурин

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