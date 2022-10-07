Financial Times: Маск считает, в возрасте Байдена идти на очередной президентский срок не стоит

Американский бизнесмен миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что действующий президент США Джо Байден слишком стар для участия в следующей президентской гонке, – сообщает в пятницу, 7 октября, Financial Times.

В интервью изданию Маск сказал: «Нельзя быть слишком далеко от среднего возраста населения, потому что будет очень трудно оставаться с народом на связи. Может быть, разница в одно поколение от среднего возраста, это нормально, но в два поколения! Когда у вас есть уже правнуки, я не знаю, насколько вы связаны с людьми? Возможно ли это вообще?»

Вашингтон, Иван Бабурин

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