Нижегородские власти отменили новогодние гуляния, концерты и салюты

Глава администрации Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в пятницу, 7 октября, заявил, что в городе на Новый Год и Рождество будут отменены массовые гуляния, концерты и салюты, а сэкономленные средства будут направлены на льготы для семей мобилизованных граждан.

В своем Telegram-канале Шалабаев написал: «Поступает много запросов от жителей в соцсетях, вопросов по поводу того, планируются ли какие-то большие массовые гуляния, салюты, концерты на новогодние праздники. Отвечаю, что нет, не планируются, изначально такие планы были, сейчас такого в планах нет. Это не отменяет того, что будут елки для детей, какие-то праздничные мероприятия в школах, детских садах, мы это сохраним».

«Сейчас есть другие задачи, а средства, которые изначально планировалось направить на новогодние и рождественские мероприятия, будут использованы для обеспечения льготами семьям мобилизованных. Речь идет, например, о плате за детские сады, питание в школах, допобразование», – заявил мэр Нижнего Новгорода.

Нижний Новгород, Иван Бабурин

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