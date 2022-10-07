Путин подписал закон о компенсации вреда, причиненного жизни и здоровья волонтеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение единой системы возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью добровольцев.

В документе, опубликованном в пятницу, 7 октября на официальном портале правовой информации, говорится: «В целях возмещения вреда жизни или здоровью добровольца (волонтера) выплачивается компенсация за счет средств федерального бюджета, если вред жизни или здоровью понесен добровольцем (волонтером) при осуществлении деятельности, связанной с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и их последствий, оказанием помощи пострадавшим, предоставлением медицинской помощи гражданам с опасными заболеваниями и поиском лиц, пропавших без вести».

Кроме того, в закон говорится, что «компенсация будет назначена, если сведения о волонтере, жизни и здоровью которого причинен вред, содержатся в единой информационной системе в сфере развития добровольчества. Также компенсации производятся независимо от других сумм, которые выплачиваются волонтеру. Размер компенсации устанавливается правительством РФ».

Москва, Иван Бабурин

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