Песков назвал «рабочим моментом» разногласия в окружении президента по поводу СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 7 октября, заявил, что разногласия по поводу специальной военной операции (СВО) являются частью рабочего процесса, – сообщает The Washington Post.

Отвечая на вопрос издания о якобы произошедшем расколе в администрации президента, официальный представитель Кремля сказал: «Разногласия, по каким бы то ни было вопросам: об образовании, экономике, СВО не являются признаком раскола во власти. Информация о несогласии человека из ближайшего окружения президента России с его решениями – абсолютная неправда».

«По ключевым вопросам, таким, как вопрос о частичной мобилизации, дискуссии ведутся в рабочем порядке. По поводу таких моментов есть разногласия. Некоторые думают, что мы должны действовать иначе, но все это часть обычного рабочего процесса», – заявил Песков.

Москва, Иван Бабурин

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