СМИ: Путин и Зеленский согласились посетить саммит G20

Посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский дали согласие посетить саммит G20, – сообщает в пятницу, 7 октября, издание из ОАЭ National .

В интервью изданию индонезийский посол сказал: «Оба согласились присутствовать. Ситуация непростая из-за украино-российского конфликта. Президентов России и Украины разместят по разным отелям для того, чтобы предотвратить излишнюю напряженность».

Следует напомнить, что ранее Владимир Путин говорил, что имеет приглашение на саммит G20 на Бали, но, примет решение о своем участии, исходя из ситуации.

По итогам саммита ШОС в Узбекистане, отвечая на соответствующий вопрос, Путин сказал: «Я посмотрю, мы определимся. Россия будет принимать участие».

Абу-Даби, Иван Бабурин

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