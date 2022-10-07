Макрон заявил о создании специального фонда для самостоятельных закупок вооружений Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе неформального европейского саммита в Праге в пятницу, 7 октября, заявил о создании специального фонда в размере 100 млн. евро для оказания военной поддержки Украине, – сообщает BFM TV.

Французский телеканал сообщает, что президент Франции в кулуарах саммита сказал, что новый фонд позволит Украине самостоятельно быстрее осуществлять процесс закупки оружия от различных производителей Евросоюза.

«Цель создания фонда – поддержка Украины в условиях российской вооруженной агрессии. На него для начала будет выделено 100 млн. евро. Средства будут направляться на закупки Украиной оборонительного вооружения. Франция также готова продолжать поставлять оружие для ВСУ», – заявил Макрон.

Прага, Иван Бабурин

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