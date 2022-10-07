Глава духовного управления мусульман России призвал подержать частичную мобилизацию

Председатель духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин в пятницу, 7 октября, заявил, что мусульмане должны выполнить свой гражданский долг и поддержать частичную мобилизацию, – сообщает информационный портал «Крым 24».

В своем видеообращении, размещенном на официальном телеграм-канале информационного портала «Крым 24», Глава духовного управления мусульман России говорит: «Я призываю наше мусульманское духовенство поддержать этот призыв и донести до рядовых верующих слова о необходимости выполнения своего гражданского долга перед государством, обществом, своей семьей, детьми и своим родным краем», –

«Российские мусульмане должны в такое сложное время бороться за правду и справедливость», – подчеркнул муфтий шейх Равиль Гайнутдин и добавил: «Конечно же, российские мусульмане не должны остаться в стороне и в этой сложно обстановке должны прийти на помощь нашему Отечеству. Осознавая то, что наше дело правильное и справедливое. Правда и справедливость, безусловно, по милости Аллаха, восторжествует».

Москва, Иван Бабурин

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